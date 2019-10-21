В УПЦ опровергли информацию о протестах верующих против инициатив Президента

Информация о том, что Украинская Православная Церковь организовывает завтра у Администрации Президента молитвенное стояние, не соответствует действительности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook.

«В Киевскую Митрополию УПЦ никто не обращался за благословением на проведение такой акции, и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий также не давал благословения на подобную акцию», — написал протоиерей Николай.

По его словам, сотрудники Киевской Митрополии связались с тремя митрополитами — Одесским и Измаильским Агафангелом, Днепропетровским и Павлоградским Иринеем и Почаевским Владимиром, — которые якобы поддержали проведение акции, и те «сообщили, что не давали никакого благословения на её проведение и не имеют к ней никакого отношения».

Отец Николай подчеркнул, что если бы эта акция выражала позицию Церкви или носила общецерковный характер, то она обязательно должна была бы согласовываться с Предстоятелем.

«Подбивая итоги, следует сказать, что УПЦ не имеет к этой акции никакого отношения, не давала благословения на её проведение и не несёт за неё никакой ответственности», — заключил протоиерей Николай.

Акция, которую якобы организовывает завтра, 22 октября, у стен Администрации Президента Украинская Православная Церковь, будет направлена против президентского проекта «Страна в смартфоне» и готовящейся отмены моратория на продажу земли в Украине.