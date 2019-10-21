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В Киеве 27 октября проведут фестиваль православной поэзии

21.10.2019 / 16:29
В Киеве 27 октября проведут фестиваль православной поэзии
Фестиваль / Фома Источник: Центр информации УПЦ
Произведения победителей будут напечатаны в альманахе фестиваля

В столичном Доме ученых 27 октября состоится второй концерт I Киевского фестиваля православной поэзии.

К участию организаторы приглашают как лауреатов первого тура, так и новых авторов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

В первом туре, который состоялся 29 сентября, приняли участие более 50-ти человек из Киева и области. Лучшие стихи определяло авторитетное жюри во главе с известным поэтом, бардом, лауреатом международных фестивалей «Червона Рута» и «Доля», настоятелем столичного храма в честь святителя Михаила, протоиереем Романом Барановским.

Зампредседателя комиссии — поэт и музыкант Алексей Ахаимов, президент международного фестиваля православной авторской песни «Благодатное НЕБО».

Прислать свои стихи и получить бланк заявления на участие в фесте можно до 25 октября. На конкурс «Лучшие стихи автора» принимаются 2-3 произведения от участника в жанре гражданской, философской или пейзажной лирики, стихи о духовных ценностях.

Произведения победителей будут напечатаны в альманахе фестиваля.

В числе задач конкурса — поддержка современной духовной поэзии православных авторов в Киеве и в Украине в целом, создание клуба православных поэтов.

В день проведения фестиваля также пройдёт выставка художественных работ.

Дом ученых находится по адресу: улица Владимирская, 45-А (станция метро «Золотые Ворота»). Мероприятие начнётся в 18.00. Вход свободный.

Источник: ForUm
фестиваль, УПЦ, поэзия
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