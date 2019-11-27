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В Киеве проведут фестиваль православной поэзии

27.11.2019 / 13:40
В Киеве проведут фестиваль православной поэзии
Фома Источник: Центр информации УПЦ
Лучшие стихи и рисунки при согласии родителей будут напечатаны в альманахе

В Киеве 22 декабря состоится детский тур I Киевского фестиваля православной поэзии.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», заявки на конкурс под названием «Дети читают авторские стихи. Дети рисуют» принимаются от авторов возрастом от 7 до 15 лет.

География потенциальных конкурсантов ограничивается Киевом и областью. В будущем планируется проведение всеукраинского фестиваля.

Желающие могут прислать 2-3 стиха и рисунки о духовных ценностях, семье, Церкви, Родине и другие

Встреча, выступления и награждение номинантов конкурса состоится в Доме учёных. Там же состоится выставка рисунков. 

Лучшие стихи и рисунки при согласии родителей будут напечатаны в альманахе.

Как принять участие в фестивале – читайте здесь.

Как сообщалось, I Киевский фестиваль православной поэзии стартовал 29 сентября. В нём приняло участие около 80 взрослых. По результатам конкурса был издан первый альманах, в него вошли стихи и снимки 50-ти лауреатов и дипломантов фестиваля. Глава фестиваля — поэт, автор-исполнитель, лауреат международных фестивалей «Червона рута» и «Доля», протоиерей Роман Барановский. Заместитель главы — поэт и музыкант Алексей Ахаимов.

Организаторы фестиваля: сестричество в честь преподобномученицы Елисаветы при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского; творческая студия «DелоБЛАГО». Одна из главных задач фестиваля — поддержка современной духовной поэзии православных авторов в Киеве и Украине.

Источник: Inpress.ua
дети, фестиваль, УПЦ, поэзия
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