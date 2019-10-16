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В УПЦ к празднику Покрова Богородицы собирают средства для тяжелобольных детей

16.10.2019 / 17:08
В УПЦ к празднику Покрова Богородицы собирают средства для тяжелобольных детей
Фестиваль в Жмеринке / Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Средства, собранные на фестивале, будут направлены на помощь детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения

На Закарпатье в Иршаве 20 октября состоится третий благотворительный фестиваль духовной песни «Покрой меня, о Божия Матерь».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, во время фестиваля будут собирать пожертвования для онкобольных детей.

Фестиваль посетил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

В Жмеринке Винницкой области 14 октября, в день праздника Покрова Богородицы, прошел третий православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Как сообщили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ, в фестивале приняли участие коллективы из Винницкой, Тульчинской, Киевской, Тернопольской епархии.

Гостем фестиваля был победитель шоу «Голос страны-2017» протоиерей Александр Клименко.

В завершение участники фестиваля были награждены грамотами.

Средства, собранные на фестивале, будут направлены на помощь детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения.

Источник: Inpress.ua
дети, фестиваль, УПЦ
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