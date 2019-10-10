В Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей

В Жмеринке в Доме науки и техники, 14 октября, состоится третий православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, собранные на фестивале средства будут направлены детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения.

Начало фестиваля в 16.00.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в 2018 году во время концерта и благотворительной ярмарки, который проводился в рамках фестиваля и был организован силами прихожан Жмеринки и района, удалось собрать более 43 тысяч гривен. Эти средства были переданы детям, которые нуждаются в срочной помощи в лечении.