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В Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей

10.10.2019 / 12:18
В Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей
Фестиваль в 2018 году Источник: Центр информации УПЦ
Собранные на фестивале средства будут направлены детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения

В Жмеринке в Доме науки и техники, 14 октября, состоится третий православный благотворительный фестиваль «Дети под покровом Богородицы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, собранные на фестивале средства будут направлены детям с особыми потребностями, которые требуют неотложного лечения.

Начало фестиваля в 16.00.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в 2018 году во время концерта и благотворительной ярмарки, который проводился в рамках фестиваля и был организован силами прихожан Жмеринки и района, удалось собрать более 43 тысяч гривен. Эти средства были переданы детям, которые нуждаются в срочной помощи в лечении.

Источник: Inpress.ua
дети, фестиваль, благотворительность, УПЦ, Жмеринка
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