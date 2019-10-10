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В Киево-Печерской лавре начались занятия в детской художественной школе

10.10.2019 / 11:59
В Киево-Печерской лавре начались занятия в детской художественной школе
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Занятия в детской школе проходят в субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00

В Киево-Печерской лавре состоялось первое занятие в детской художественной школе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, урок провели в иконописной мастерской с детьми от 5 до 12 лет.

Первая часть была посвящена рисунку на тему «Я в этом мире». Во второй части урока дети и мастерили аппликации. По словам матушки Феодоры, которая руководит мастерской, «радостная и теплая атмосфера сопровождала все время обучения».

Занятия в детской школе проходят в субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 в корпусе № 68.

Источник: Inpress.ua
дети, художественная школа, Киево-Печерская лавра, УПЦ
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