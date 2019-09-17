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Дети из зоны разграничения сил на Донбассе побывали Киево-Печерскую лавру

17.09.2019 / 16:05
Дети из зоны разграничения сил на Донбассе побывали Киево-Печерскую лавру
Дети из Донбасса в Киево-Печерской лавре Источник: Центр информации УПЦ
Священник обители раздал детям иконки, детские молитвословы, православные церковные календари и лаврские сладости

Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру сегодня посетили дети из города Марьинки Донецкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, для юных паломников из зоны разграничения сил на Донбассе братия Киево-Печерской лавры провела экскурсию по Ближним пещерам и организовала трапезу.

В Лавре архимандрит Глеб рассказал детям об истории основания монастыря.

Священник раздал детям иконки, детские молитвословы, православные церковные календари и лаврские сладости, а также пожелал им всегда пребывать в любви ко Господу и ближнему своему.

Источник: Inpress.ua
дети, Донбасс, Киево-Печерская лавра, УПЦ
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