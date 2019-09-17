Дети из зоны разграничения сил на Донбассе побывали Киево-Печерскую лавру

Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру сегодня посетили дети из города Марьинки Донецкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, для юных паломников из зоны разграничения сил на Донбассе братия Киево-Печерской лавры провела экскурсию по Ближним пещерам и организовала трапезу.

В Лавре архимандрит Глеб рассказал детям об истории основания монастыря.

Священник раздал детям иконки, детские молитвословы, православные церковные календари и лаврские сладости, а также пожелал им всегда пребывать в любви ко Господу и ближнему своему.