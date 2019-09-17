Зеленский верит, что Франция и Германия поддержат Украину на встрече норманнской четверки

Об этом свидетельствует ответ Зеленского на вопросы на совместном брифинге с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой 16 сентября в Киеве.

Прямая речь: "Последняя встреча нормандской четверки состоялась в середине октября 2016 года. Поэтому чего я ожидаю? Я ожидаю, что эта встреча в конце концов состоится".

"Там должны быть главные шаги – это решение (не поднятие темы, а решение!) вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Окончательно решено с четкими сроками разведение войск от линии разграничения. Третье – если мы обсуждаем местные выборы, то должны быть четкие сроки – до выборов – вывода всех войск из временно оккупированных территорий".

"Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать позицию украинскую. Очень хочу в это верить. Уверен, что так и будет".

По словам президента, советники на встрече 2 сентября в нормандском формате все это подготовили и сказали, что Украина хочет на встрече не поднимать эти вопросы, а решать.

Зеленский отметил, что недопустимо проводить встречи нормандской четверки раз в 3-4 года, когда в Украине продолжается война.

Он также предположил, что переговоры будут сложными, что вряд ли удастся решить все вопросы за одну встречу, но ожидает, что она будет иметь хороший результат.

Зеленский также ожидает, что в дальнейшем встречи в норманнском формате будут очень частыми и будут продолжаться, пока не решатся вопросы возвращения украинских территорий и прекращения войны.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.

12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов,после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.

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