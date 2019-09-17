Мемориал памяти жертв Голодомора в Киеве достроят за 1,25 млрд гривен

Спустя 10 лет после открытия в Киеве первой части Мемориального комплекса жертв Голодомора, начинается строительство его второй части – непосредственно здания музея.

Работы по реконструкции существующего Мемориала и строительству нового музея обойдутся в 1,25 млрд гривен, сообщает “КиевVласть”.

Объект решили “спрятать” в Днепровском склоне, чтобы не нарушать ландшафт. Но прежде намечено реконструировать уже построенное: соорудить наклонный лифт от “Свечи памяти” к будущему музею, построить мост над Днепровским склоном, реконструировать “Зал памяти”, обновить фасады, газоны и пешеходные дорожки.

Все работы до июля 2021 года должно выполнить ООО “Основа”.

Реконструкция І очереди обоснована изменением в 2009 году требований государственных строительных норм. Согласно этим требованиям, для доступа лиц с дополнительными потребностями появилась необходимость устройства наклонного лифта, который соединит “Свечу памяти” со зданием музея. Также возникла необходимость усилить меры противопожарной безопасности.

Строительство в Киеве Мемориального комплекса жертв голодомора воспринимается общественностью неоднозначно. Ряд экспертов заявляют о том, что его возводят в исторической местности – охраняемой законами Украины и ЮНЕСКО буферной зоне Киево-Печерской лавры – с нарушениями законодательства, сообщает издание.