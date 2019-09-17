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В Павлограде освятили новую часовню УПЦ по случаю 235-летия со дня основания города

17.09.2019 / 16:35
В Павлограде освятили новую часовню УПЦ по случаю 235-летия со дня основания города
Освящение часовни в Павлограде Источник: Центр информации УПЦ
Иерарх УПЦ поблагодарил мэра города Анатолия Вершину, духовенство и строителей за весомый вклад в историю города – возведение часовни

В Павлограде митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил новую часовню УПЦ на месте разрушенного в годы советской власти Свято-Вознесенского собора.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, освящение часовни приурочено к 235-летию со дня основания Павлограда.

Иерарх УПЦ поблагодарил мэра города Анатолия Вершину, духовенство и строителей за весомый вклад в историю города – возведение часовни. С благословения Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия владыка Ириней вручил Анатолию Вершине орден УПЦ святого равноапостольного князя Владимира I степени.

* В 1840 – 1845 годах жители Павлограда собрали средства на строительство Свято-Вознесенского собора, который воздвигли в центре города. Величественный каменный собор был освящен в честь Вознесения Господня. В 1935 году представители советской власти сняли колокола, а церковное имущество разграбили.

7 апреля 1936 года собор полностью разрушили. И лишь в 1988 году на месте, где стоял собор, установили памятный крест.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Днепропетровская епархия
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