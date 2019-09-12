В Киеве кинотеатру «Зоряный» достроили три этажа «как антресоли», чтобы не брать разрешения

После реконструкции в 2019 году кинотеатр “Зоряный” на ул. Московской, 31/33 в Киеве “вырос” на три этажа.

При этом застройщик не получал разрешительных документов на это строительство, сообщают “Наші Гроші”.

В ходе реконструкции общая площадь здания увеличилась с 4,3 тыс. кв. м до 10,6 тыс. кв. м. При этом де-факто строительство дополнительных этажей еще продолжается, но государство официально уже признало право собственности на физически еще не существующие новые площади, о чем свидетельствует регистрация прав собственности на здание уже с новыми показателями.

В апреле этого года Департамент градостроительства Киевской горгосадминистрации (КГГА) выдал ООО “Фуд Риэлти” градостроительные условия и ограничения на проведение реконструкции кинотеатра “Зоряный” под административное здание с сохранением функции кинотеатра. Предельную высоту объекта определен на уровне 27 м. А также указано, что проектирование должно вестись в пределах собственных помещений (4284,2 кв м) и существующих фундаментов здания.

В июле “Фуд Риэлти” направило в столичный Госархстройинспекцию (ГАСИ) сообщение о начале строительных работ. Фирма по указанным документам проводит “реконструкцию нежилых помещений” первого, второго и третьего этажей здания “с устройством антресоли”.

Отмечается, что, согласно инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, антресоль – это площадка, которая занимает верхнюю часть объема помещения жилого, общественного или производственного здания, предназначенная для увеличения его площади, размещения вспомогательных, складских и других помещений. То есть, в соответствии с тем, что заявила “Фуд Риэлти”, она имела право встроить “полуэтаж” в существующем здании “Звездного” в рамках первого, второго и третьего этажей.

Однако вместо этого фирма достраивает три новых этажа к уже существующим трем. А для такой достройки “Фуд Риэлти” должна была уже провести другие действия вместо просто сообщение ГАСИ о выполнении незначительных работ, она должна была разработать проект перестройки здания кинотеатра, провести его экспертизу и получить разрешение ГАСИ на строительные работы.

В августе ГАСИ зарегистрировала декларации о готовности указанных объектов.

Тем временем строительные работы продолжаются.