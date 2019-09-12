Зеленский представил Пристайко с шуткой: вы не переезжаете

Прямая речь президента: "Вы знаете Вадима Владимировича много лет. Я с ним работаю где-то четыре месяца. Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки, в течение которых... Были звонки с очень сложными людьми – нам нужно было решать в одну секунду. Я видел, как это делал Вадим, – он мне очень помогал".

Начиная представление, президент попытался обратиться к дипломатам на их языке: "Вадим Владимирович, если что не так, Вы меня поправьте – потом, не при всех".

Зеленский пошутил: "Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете – мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет".

Президент выразил надежду, что с Пристайко дипломатия выйдет на новый уровень.

В свою очередь, Пристайко пошутил, что у него есть "короткая речь минут на 45" – но он не будет ее произносить, потому что президент задал новую планку продолжительности речей:

"Владимир Александрович, перед вами только часть нашего дипломатического войска – те, кто находится в тылу. Все остальные на передовой. Нас примерно в два раза больше на передовой. Наше войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готовое к применению 24 часа в сутки, 7 дней, 365 дней. Пожалуйста, рассчитывайте на нас".

Напомним, 29 августа Верховная Рада 9 созыва назначила министром иностранных дел Украины Вадима Пристайко, предложенного Владимиром Зеленским.

Вадим Пристайко – карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал с тематики международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке Администрации президента.

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