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Пассажиры заблокировали движение киевской городской электрички

12.09.2019 / 12:06
Пассажиры заблокировали движение киевской городской электрички
Киев Источник: Сегодня
У людей, которые вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение

Пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение утром в четверг, 12 сентября, на станции "Троещина 2".

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Киев Оперативный».

«У людей, которые вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение, и у станции "Троещина 2" они полностью заблокировали ее движение. причины: 1. Электричка ездит не по расписанию. 2. Вместо шести вагонов приезжает четыре. 3. Часть дверей в электричке не открывается. 4. Той электрички, что приезжает, мало для всех желающих. 5. Часть рейсов вообще отменены», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что люди предупреждали о недовольстве работой городской электрички.

Источник: Сегодня
протест, электричка, Киев, Троещина
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