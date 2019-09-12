Пассажиры заблокировали движение киевской городской электрички

Пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение утром в четверг, 12 сентября, на станции "Троещина 2".

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Киев Оперативный».

«У людей, которые вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение, и у станции "Троещина 2" они полностью заблокировали ее движение. причины: 1. Электричка ездит не по расписанию. 2. Вместо шести вагонов приезжает четыре. 3. Часть дверей в электричке не открывается. 4. Той электрички, что приезжает, мало для всех желающих. 5. Часть рейсов вообще отменены», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что люди предупреждали о недовольстве работой городской электрички.