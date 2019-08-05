Встреча представителей МИД "нормандского формата" ожидается в конце августа во Франции

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть саммит в "нормандском формате", во время посещения будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят обучающие курсы.

Как сообщалось, 11 июля состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Путина и Владимира Зеленского. После этого в Париже прошла встреча политических советников, помощников лидеров "нормандской четверки".

16 июля заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что советники глав государств и правительств стран "нормандской четверки" планируют встретиться в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых в июле договоренностей.

17 июля Зеленский в интервью украинским телеканалам сказал, что ожидает после следующей встречи внешнеполитических советников лидеров государств "нормандского формата" проведения встречи уже лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенная, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера. Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - сказал он.

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече лидеров Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

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