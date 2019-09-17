Войти | Зарегистрироваться
16:40

вторник,
17 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кабмин проведет аудит в КГГА и районах столицы

17.09.2019 / 15:55
Кличко необходимо обеспечить надлежащие условия для проведения проверки

После недавнего призыва проверить деятельность мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы в Кабмине решили провести проверки деятельности ряда местных госадминистраций.

Об этом идет речь в докладной записке министра Кабмина Дмитрия Дубилета относительно упорядочивания графика проверок деятельности местных госадминистраций, передает "УНИАН".

Так, в докладной записке говорится о том, что с целью упорядочивания работы, которая ранее была приостановлена при Гройсмане с целью избежать влияния на избирательный процесс, предлагается утвердить график проверок в новой редакции.

Предложение министра Кабмина Дубилета было поддержано премьер-министром Гончаруком, который распорядился обеспечить соответствующую организацию подготовки и проведения указанных проверок в период с 25 сентября по 8 октября, а о результатах доложить в установленном порядке.

Также было отдельно указано, что Виталию Кличко необходимо обеспечить надлежащие условия для проведения проверки.

Как сообщалось, ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур.

Кабмин, киев, КГГА, Кличко, аудит
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.