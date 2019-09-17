Кабмин проведет аудит в КГГА и районах столицы

После недавнего призыва проверить деятельность мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы в Кабмине решили провести проверки деятельности ряда местных госадминистраций.

Об этом идет речь в докладной записке министра Кабмина Дмитрия Дубилета относительно упорядочивания графика проверок деятельности местных госадминистраций, передает "УНИАН".

Так, в докладной записке говорится о том, что с целью упорядочивания работы, которая ранее была приостановлена при Гройсмане с целью избежать влияния на избирательный процесс, предлагается утвердить график проверок в новой редакции.

Предложение министра Кабмина Дубилета было поддержано премьер-министром Гончаруком, который распорядился обеспечить соответствующую организацию подготовки и проведения указанных проверок в период с 25 сентября по 8 октября, а о результатах доложить в установленном порядке.

Также было отдельно указано, что Виталию Кличко необходимо обеспечить надлежащие условия для проведения проверки.

Как сообщалось, ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Виталия Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур.