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На фестиваль в столичном ботаническом саду приглашают авторов и исполнителей

19.02.2020 / 16:19
Организатором фестиваля является детская воскресная школа при столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре

В Киевском ботаническом саду ботаническом саду НАН Украины имени Н. Гришко на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря состоится детский песенный конкурс в рамках всеукраинского православного фестиваля «Співочі стежинки дитинства».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заявки участников принимаются до 5 апреля в режиме заочного прослушивания.

«Цель фестиваля – развить направление детских православных песен. Их нет, надеемся, что они появятся. Поэтому мы организовали фестиваль и ищем авторов, и композиторов», - духовник воскресной школы при Свято-Троицком Ионинском монастыре архимандрит Серафим.

Он подчеркнул, что «исполнители могут петь и существующие песни. Могут их писать и взрослые. Главное, чтобы они были для детей».

Организаторы отметили, что для участия в фестивале приглашают детей от 6 до 18 лет. Исполнять песни можно авторов и композиторов любого возраста. Но награждаться в качестве участников песенного конкурса будут только авторы песен в возрасте до 18 лет. Для авторов песен старше 18 лет предусмотрен поощрительный приз.

Фестиваль пройдет в три этапа. Первый – отборочный, до 5 апреля. 25-26 апреля состоится второй тур, полуфинал. На территории столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Центральном ботаническом саду НАН Украины имени Н. Гришко 31 мая состоится финал, гала-концерт и награждение победителей.

Организатором фестиваля является детская воскресная школа при столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре.

Ознакомиться с положениями фестиваля и условиями участия можно ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
дети, фестиваль, УПЦ
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