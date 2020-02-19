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Путин официально уволил Суркова

19.02.2020 / 16:46
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Об этом свидетельствует указ Путина на сайте Кремля

Дословно: "Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации".

Документ вступает в силу со дня подписания.

Напомним: 24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. Российские СМИ предполагали, что Козаку отойдет часть обязанностей Суркова.

25 января стало известно, что Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Сурков с 2013 года, по данным многих источников, отвечал за отношения России с Украиной. Курировал боевиков на Донбассе, определял внутреннюю и кадровую политику в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Пророссийские боевики также признавали, что их действия и координацию приезжих россиян на временно оккупированном Донбассе курирует Сурков.

Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по "присоединению Крыма" к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны ЕС с марта 2014-го.

Одним из последних публичных мероприятий с участием Суркова была встреча в Париже в рамках Нормандской четверки в начале декабря 2019 года: по словам главы МВД Арсена Авакова, там в ходе обсуждения возвращения Украине контроля над границей с РФ у помощника Путина сдали нервы.

Источник

увольнение, Путин, Сурков
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