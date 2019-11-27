Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь

Господь всегда простит любой грех, не прощается только грех, в котором мы не хотим каяться, в котором мы оправдываемся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Святые являются для нас образцами, на которые мы должны смотреть и сказать себе: “Видишь, как человек может и должен жить, а как ты живешь? Перестань воровать, перестань ненавидеть людей, перестань грабить — и ты будешь хоть немного похож на святого!”», — подчеркнул Предстоятель.

Блаженнейший сказал, что есть сокровища духовные и материальные, но главное духовное сокровище — это чистая Православная вера.

«Если у человека есть это сокровище, то он всегда может получить себе спасение, если нет, то даже может хотеть быть спасен и задавать вопросы, как когда-то книжник спрашивал Спасителя: “Учитель Благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?” (Лк. 18, 18), — но не получит. А вечная жизнь приобретается просто — живи по Божественным законам», — пояснил Архипастырь.

Он напомнил важный урок: если мы согрешили, то должны каяться, а не искать себе оправдание.

«Если мы согрешим, то должны не оправдывать себя, что я был болен и так далее, а сказать: “Господи, прости меня! Господи, я виноват!”, — дал наставление Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал жить благочестиво, прощать друг друга и беречь чистоту Православной веры.

«Это тот путь, который ведет к вечному спасению во Христе Иисусе Господе нашем», — подытожил Предстоятель.