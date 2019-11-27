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Bloomberg: юристы ПриватБанка вели переговоры с Джулиани

27.11.2019 / 13:20
Юристы Приватбанка обращались за помощью к адвокату Трампа Руди Джулиани, но стороны не пришли к согласию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Джулиани предлагали принять участие в гражданском процессе против бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

"Они (юристы - ред.) хотели знать, сможет ли Джулиани, который критиковал в Twitter этого человека (Игоря Коломойского - ред.), помочь в их гражданском процессе", - говорится в материале.

По информации издания, юристы ПриватБанка решили встретиться с Джулиани, чтобы выяснить, есть ли у него информация, касающаяся Коломойского.

"С августа Джулиани дважды встречался с представителями банка в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, однако в итоге стороны не пришли к согласию.

Во время этих встреч Джулиани прокомментировал отчет фирмы Kroll (занимается корпоративными расследованиями - ред.) по Приватбанку. По словам адвоката Трампа, в этом отчете изложены "проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского", - говорится в статье.

В то же время в ПриватБанке ответили агентству, что "ни в каком виде" не рассматривали возможность привлечения к процессу Руди Джулиани.

В Quinn Emanuel никак не прокомментировали Bloomberg вопрос о встрече Джулиани с юристами Приватбанка.

Напомним: Bloomberg ранее сообщал, что нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.

Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.

Дело касается похищения миллиардов долларов с украинского "Приватбанка" и приобретение за них офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.

Источник 

Приватбанк, Джулиани
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