Митрополит Антоний рассказал, чему важно научиться во время поста

Во время поста человек должен научиться отдавать приоритет духовному над телесным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Пост – это древнейшее Божественное установление. Книга Бытия говорит нам о том, что сразу после того как Господь сотворил человека, Он запретил ему вкушать от древа познания добра и зла. Это был первый пост в истории человечества. И, увы, Адам и Ева этот пост преступили. Можно сказать, земная история человечества началась с нарушения поста. Поэтому неотъемлемой составляющей духовной жизни человека, стремящегося вернуться к полноте богообщения, является самоограничение. В этом и состоит главная цель поста. Человек должен научиться обуздывать свои желания, отдавать приоритет духовному над телесным. Достичь этого можно лишь путем многолетних упражнений. Пост как раз и является таким духовным упражнением. Именно поэтому Церковь рекомендует своим членам постоянно упражняться в посте. Кроме многодневных постов практически в течение всего года православные христиане соблюдают пост в среду и пятницу. Это показывает, насколько он важен для нашей духовной жизни», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ сообщил, почему верующие постятся перед праздником Рождества Христова.

«Пост не связан со скорбными событиями. Многодневные посты являются подготовкой к особо радостным явлениям. Великий пост – это время особой подготовки к празднику Пасхи Христовой, Успенский – к празднику Успения Божией Матери, а Рождественский – к празднику Рождества Христова. Пасха и Рождество Христово – это два главных христианских праздника, потому подготовка к ним связана с многодневными постами.

Церкви чуждо представление о том, что пост – это какое-то скорбное времяпрепровождение. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди ясно говорит: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися... А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим» (Мф. 6:16–18). На первой неделе Великого поста, когда церковный Устав предписывает соблюдать воздержание с особой строгостью, за богослужением звучит яркое песнопение: «Постимся постом приятным». Время поста – это время духовного подвига, сопряженное с углублением в свое сердце, сосредоточенной молитвой и изучением Священного Писания. Для человека, который любит Бога, это не время скорби, а время духовной радости», - отметил он.

Владыка Антоний рассказал, что делать, если человек не может поститься по состоянию здоровья.

«В таких случаях допускаются послабления в соблюдении поста. Человек, который не может соблюдать пост в полной строгости, перед началом поста должен подойти к священнику, объяснить ему ситуацию и получить благословение на отступление от строгости поста. Обычно, исходя из состояния человека и обстоятельств его жизни, священник помогает установить такое правило соблюдения поста, которое будет человеку по силам. Нельзя забывать, что пост – это не диета, а время духовного подвига. Даже если мы не можем строго воздерживаться от пищи, то можем читать Слово Божие и возносить усиленную молитву к Творцу», - сказал архиерей.

Он сказал, как поститься, находясь в нецерковной среде.

«За последние годы наше общество уже привыкло к тому, что значительная его часть стремится соблюдать в своей жизни церковные предписания. Потому сегодня во время многодневных постов, как правило, предлагается постное меню в столовых, кафе и ресторанах. Сослуживцы на работе тоже обычно спокойно и даже с уважением относятся к тем своим коллегам, которые соблюдают посты. Сегодня уже нет таких сложностей, которые преследовали верующих людей в советском обществе. Тогда социум активно противился религии. И открыто заявить о том, что ты соблюдаешь пост, в советское время было почти что исповедничеством. Тем не менее и сегодня наше общество еще далеко от подлинной религиозности, потому жизнь церковного человека в расцерковленном мире несет в себе немало искушений.

Мы должны помнить, что пост – это не просто воздержание от определенных видов пищи, но и время, когда мы должны учить себя относиться к ближнему с настоящей христианской любовью. Потеря любви, ссоры, раздоры и конфликты не могут быть оправданы желанием соблюсти букву церковного Устава. Ведь отказ от гнева – для большинства из нас куда более серьезное упражнение, чем отказ от определенных видов пищи», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он прокомментировал гастрономическую составляющую часть поста.

«Пост – это многомерное понятие. Он предполагает не только воздержание от определенных видов пищи, но и ограничение в ее количестве. Например, в монастырях в периоды поста уменьшается число приемов пищи в день. Если в обычное время в монастыре бывает две или три трапезы в день, то во время поста может быть лишь одна. Также пост предполагает отказ от лакомства.

Обычно искусственные заменители молока и масла не особо полезны для нашего организма, так что лучше ими не злоупотреблять.

Но главное, чтобы так называемая гастрономическая составляющая поста не заслоняла духовную. Нет никакой пользы в строгих ограничениях в приеме пищи, если они не сопряжены с молитвой и духовным сосредоточением. Именно этому нужно уделять особое внимание во время поста», - рассказал иерарх.

Митрополит Антоний подчеркнул, что во время поста важно начать исправление внутреннее.

«Все мы прекрасно знаем свое сердце: в чем его главные слабости, в чем его главные пороки и пристрастия. Потому, приступая к посту, каждый может дать себе особое обещание, что в дни поста он будет воздерживаться, например, от шуток или пустословия, от гнева или возмущения. И когда в нашем сердце возникают эти недобрые стремления, мы должны вспомнить о данном себе обещании и постараться сразу же их подавить. Если чувствуем в себе особое пристрастие к деньгам или в целом к материальным благам, можно в этот период взять на себя особое обязательство по совершению дел милосердия. Так пост станет для нас не только телесным, но и духовным, внутренним», - подытожил владыка Антоний.