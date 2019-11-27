Войти | Зарегистрироваться
15:22

среда,
27 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В ГПУ отмолчались, будут ли просить Канаду продлить санкции Портнову

27.11.2019 / 13:51
В Генеральной прокуратуре отказались сообщить, есть ли основания для сохранения санкций в отношении Андрея Портнова.

В частности, продленных правительством Канады в 2019 году еще на 5 лет, и проинформируют ли об этом канадскую сторону, которая рассматривает вопрос исключения Портнова из санкционного списка.

Об этом сообщает "Радио Свобода"

В ГПУ сослались на то, что эта информация является "тайной следствия и может быть разглашена только с письменного разрешения следователя или прокурора".

В запросе журналисты просили сообщить, осуществляет ли ГПУ или ее подразделения досудебные расследования, в которых исследуется роль и деятельность Андрея Портнова, и разделяет ли новое руководство позицию, изложенную в письме ныне уволенного заместителя генпрокурора Сергея Кизя, направленного им в Канаду, о том, что не существует оснований для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке Канады.

Генпрокуратура оставила эти вопросы журналистов без ответа.

Также в ведомстве отказались разъяснить, не превысил ли Кизь служебные обязанности, когда на запрос адвокатов Портнова направил в Канаду письмо, в котором заявил об отсутствии оснований для пребывания Портнова в санкционных списках.

Позже из ГПУ прислали дополнение к ответу, в котором самоустранились от поставленных журналистами вопросов, сообщив, что "с 20.11.2019 органы прокуратуры потеряли полномочия по осуществлению предварительного расследования".

Этому предшествовало: 25 ноября "Радио Свобода" со ссылкой на два источника в правительстве Канады сообщило, что санкции в отношении Андрея Портнова, введенные правительством Канады после Революции Достоинства, могут снять в ближайшее время, если Генпрокуратура Украины не сообщит Канаде о наличии оснований для их продления.

Основанием для рассмотрения вопроса о снятии санкций с Андрея Портнова стало письмо ГПУ в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором тогдашний заместитель генпрокурора Сергей Кизь сообщил, что "по состоянию на 29 июля 2019 года юридические основания для пребывания Андрея Портнова в санкционном списке отсутствуют".

Источники "Радио Свобода" в канадском правительстве объяснили, что в случае, если новое руководство ГПУ не разделяет позицию, изложенную в письме своего бывшего сотрудника, и имеет другую информацию, оно должно в кратчайшие сроки проинформировать об этом Министерство иностранных дел Канады по официальным каналам коммуникации.

В посольстве Украины в Канаде не стали комментировать возможность снятия санкций в отношении Портнова, лишь отметили, что "в вопросах санкций Канада, как правило, учитывает позицию Генеральной прокуратуры Украины, учитывая ее определенную законодательством ключевую роль в международно-правовом сотрудничестве".

Напомним: Андрей Портнов был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства, его называли куратором судебной ветви власти.

Андрей Портнов покинул Украину сразу после бегства Виктора Януковича в конце февраля 2014 года. Это произошло после расстрелов на Майдане.

В марта 2014 года правительство Канады применило санкции к Портнову путем внесения его фамилии в соответствующий акт – Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, SOR/2014-44.

В этом году Канада продлила санкции в отношении Виктора Януковича и его соратников еще на 5 лет.

Портнов вернулся в Украину 19 мая 2019 года, накануне инаугурации Владимира Зеленского.

Источник 

санкции, Канада, ГПУ, Портнов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.