Зеленский обсудил с канадскими депутатами ужесточение санкций против России

Об этом рассказал председатель группы дружбы Борис Вжесневский.

“Члены группы дружбы с Украиной парламента Канады провели очень конструктивную и информативную встречу с Президентом Зеленским и его командой. Разговор был честным и включал такие важные вопросы, как: ужесточение санкций против России и предоставление Украине оборонной летального оружия”, - сказал Вжесневский.

Он отметил, что члены группы “подтвердили настрой Канады стоять бок о бок с народом Украины в этом и других важных вопросах”.

Вжесневский добавил, что во время встречи передал Зеленскому оригинальную печатную пластину, которую канадские украинцы использовали в незаконных типографиях на территории Украины до провозглашения Независимости. “Я объяснил, что Канада была не только первым Западным государством, признавшим независимость Украины, но украинские канадцы также играли важную роль на пути украинцев к Независимости”, - рассказал депутат.

Напомним, в Торонто состоялась третья международная конференция по реформам в Украине. В 2018 году подобное мероприятие состоялось в Копенгагене, а в 2017 - в Лондоне. Главная цель конференции - ознакомить международных партнеров с достижениями Украины в проведении системных реформ, а также наметить дальнейшие направления взаимодействия и практической помощи Украине на этом пути.

Для участия в конференции в Канаде находились Президент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, а также представители неприбыльного и частного секторов.

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