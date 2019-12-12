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Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины

12.12.2019 / 11:15
Президент Владимир Зеленский выразил надежду на сохранение единства в ЕС в поддержку Украины и надеется на продление санкций к РФ до полного выполнения ею минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 11 декабря.

"Рассчитываю, что лидеры государств-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продлении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против РФ.

Глава Украинского государства сообщил президенту Евросовета о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ в Донбассе и основные итоги саммита в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ), который состоялся 9 декабря в Париже.

Зеленский подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Шарль Мишель поприветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Европейского совета обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина-ЕС.

Зеленский поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал ему успехов во главе высшего органа ЕС и пригласил посетить Украину в удобное время.

Источник 

санкции, ЕС, РФ, Зеленский
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