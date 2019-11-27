Войти | Зарегистрироваться
15:22

среда,
27 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами

27.11.2019 / 13:55
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимоотношений Церкви и государства

В Киево-Печерской лавре в здании киевской митрополии сегодня состоялась встреча управляющего делами Украинской Православной Церкви с представителями Вооруженных сил республики Польша и польскими православными капелланами.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальную страницу митрополита Антония в Фейсбук.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимоотношений Церкви и государства, а также возможности взаимодействия между православными капелланами Украины и Польши», - говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний, капелланы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.