Войти | Зарегистрироваться
14:36

четверг,
01 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о событиях из жизни преподобного Серафима, связанных с Киевом

01.08.2019 / 13:55
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о событиях из жизни преподобного Серафима, связанных с Киевом
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Виктор напомнил слова святого «Стяжай дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи»

В день обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, 1 августа, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поучениях подвижника, которые актуальны для украинцев в наше время.

На своем Ютуб-канале владыка напомнил о страницах жизни преподобного Серафима, связанных с Киевом, сообщает Центр информации УПЦ.

 «Он на коленях стоял на камне в течение тысячи дней и ночей, непрерывно говоря слова молитвы: "Боже, милостив буди мне, грешному". А еще в детстве вместе с паломниками из Курска направлялся в Киев поклониться Печерским преподобным и получить здесь, на киевских холмах, благословение на свою будущее подвижническую жизнь», - рассказал епископ.

Епископ Виктор подчеркнул: слова святого «Стяжай дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи» не теряют своего значения и в наши дни: «Кажется, для нас и нашего времени говорил эти слова преподобный. Дух мира побеждает дух злобы и ненависти, искореняет дух осуждения и лжи, вселяет дух любви и взаимоуважения! Будет утверждаться мир в каждой душе и каждом сердце – воцарится мир и между всеми нами – украинцами! А для этого мы должны все вместе преклонить колени своих сердец перед Богом и беспрестанно продолжать просить Его о милости с неба, как и делал это в свое время всю свою жизнь преподобный Серафим, Саровский чудотворец».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба), серафима саровский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.