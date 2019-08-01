Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о событиях из жизни преподобного Серафима, связанных с Киевом

В день обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, 1 августа, глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поучениях подвижника, которые актуальны для украинцев в наше время.

На своем Ютуб-канале владыка напомнил о страницах жизни преподобного Серафима, связанных с Киевом, сообщает Центр информации УПЦ.

«Он на коленях стоял на камне в течение тысячи дней и ночей, непрерывно говоря слова молитвы: "Боже, милостив буди мне, грешному". А еще в детстве вместе с паломниками из Курска направлялся в Киев поклониться Печерским преподобным и получить здесь, на киевских холмах, благословение на свою будущее подвижническую жизнь», - рассказал епископ.

Епископ Виктор подчеркнул: слова святого «Стяжай дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи» не теряют своего значения и в наши дни: «Кажется, для нас и нашего времени говорил эти слова преподобный. Дух мира побеждает дух злобы и ненависти, искореняет дух осуждения и лжи, вселяет дух любви и взаимоуважения! Будет утверждаться мир в каждой душе и каждом сердце – воцарится мир и между всеми нами – украинцами! А для этого мы должны все вместе преклонить колени своих сердец перед Богом и беспрестанно продолжать просить Его о милости с неба, как и делал это в свое время всю свою жизнь преподобный Серафим, Саровский чудотворец».