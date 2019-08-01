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Кличко обратился к Зеленскому: разве это уровень главы Офиса президента?

01.08.2019 / 13:53
Кличко записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на некомпетентность главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом свидетельствует Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

В частности, Кличко заявил: "Еще раз хочу подчеркнуть: все, что наговорил господин Богдан – полная чушь и некомпетентность! Но я обращаюсь к президенту: Владимир Александрович, с уважением к вам, но, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, - о каких новых стандартах в политике можно говорить?"

"Если коротко: Киевсовет работает прозрачно, эффективно и без "смотрящих" – на языке руководителя вашего офиса. Второе: я давно не являюсь руководителем БПП. Третье: деньги кому-то предлагали? Фамилии? Кто? Зачем? А то какие-то сплетни и безосновательная ложь», - отметил он.

"А также - манипулирование законами и Конституцией. И на это все смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - пишет Кличко.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.

О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

В партии "Слуга народа" рассматриваютдве кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.

5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.

24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.

Источник 

Кличко, Богдан, Зеленский
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