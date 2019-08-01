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Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений

01.08.2019 / 13:21
Генеральная прокуратура вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для допроса и вручения подозрений, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

 

В частности, Павла Вовка, Ивана Шепитко, Игоря Погрибниченка, Евгения Аблова вызвали в Генпрокуратуру для проведения процессуальных действий, а именно вручения подозрения и допроса.

Допрос назначен на 2 августа в 14 часов.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил: "Заместитель Генпрокурора заслушал материалы дела. Повестки 4 судьям на пятницу 02/08 для вручения подозрений высланы".

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеялся, что в ГПУ подпишут подозрения, поскольку, по его мнению, для этого достаточно доказательств. В то же время, 29 июля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что текст подозрения не подкреплен фактажем.

Напомним, 26 июля на совместном брифинге руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник сообщили, что правоохранители подготовили подозрения руководству и четырем судьям ОАСК в связи с возможным вмешательством в деятельность Квалификационной комиссии судей.

10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Источник 

судьи, ГПУ, Луценко, Окружной админсуд Киева
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