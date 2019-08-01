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В Товтрах на Буковине верующие УПЦ переделали под храм старый магазин

01.08.2019 / 13:14
В Товтрах на Буковине верующие УПЦ переделали под храм старый магазин
Товтры Источник: Центр информации УПЦ
Верующие переделали под храм старый магазин

На Буковине община Украинской Православной Церкви, лишившись храма, обустроила для молитвы старый магазин.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, верующие села Товтры Заставновского района Черновицкой области, у которых сторонники новой Церкви захватили храм, обустроили для молитвы помещение старого магазина.

«ПЦУ храм украли, но веру не забрали. Верующие УПЦ остались верными Блаженнейшему митрополиту Онуфрию и остаются в вере своих прадедов. Богослужение совершают в бывшем магазине. В эти дни прихожане села Товтры готовятся ко встрече с владыкой Мелетием во временном помещении для богослужений - в старом магазине», - рассказали в пресс-службе епархии.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий посетит общину села Товтры, чтобы поддержать верующих, которые остаются верны своей Церкви.
Стоит отметить, что община села Товтры – не первая, которая вынуждена молиться в помещении магазина. Ранее после захвата храма сторонниками ПЦУ переделала под церковь помещение старого магазина община села Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области.

Как сообщалось, 18 мая в присутствии правоохранителей сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области. Оттеснив религиозную общину УПЦ от храма, правоохранители запустили через живую цепь сторонников ПЦУ в сельскую церковь.

Источник: Inpress.ua
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