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Верующие УПЦ отмечают 25-летие основания Белоцерковской епархии

01.08.2019 / 13:08
Верующие УПЦ отмечают 25-летие основания Белоцерковской епархии
Преображенский собор г. Белая Церковь / Википедия Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина и всех молящихся с 25-летием Белоцерковской епархии и 180-летием освящения кафедрального Спасо-Преображенского собора

В Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви проходят торжества в честь 25-летия ее основания.

В Спасо-Преображенском соборе Белой Церкви, 1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Предстоятелю УПЦ сослужили представители епископата и многочисленное духовенство.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий поздравил митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина и всех молящихся с 25-летием Белоцерковской епархии и 180-летием освящения кафедрального Спасо-Преображенского собора.

упц, Белая Церковь, митрополит Онуфрий, белоцерковская епархия
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