Кличко встретился с бывшим мэром Руди Джулиани в Нью-Йорке

Об этом он сообщил в Facebook.

"По приглашению моего давнего друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины", - написал он.

Кличко отметил, что во время встречи они обсудили важность развития местного самоуправления.

"Я благодарен друзьям нашей страны, которые поддерживают и помогают, которые верят в Украину! Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - добавил мэр Киева.

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