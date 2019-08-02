Черновицкий митрополит УПЦ призвал верующих молиться за односельчан, которые отобрали у них храм

Верующие Украинской Православной Церкви должны молиться за своих односельчан, которые отобрали у них храм.

К этому призвал митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий общину села Товтры Заставновского района Черновицкой области на праздничном богослужении в честь пророка Илии, сообщает Центр информации УПЦ.

«То, что нам пришлось пережить, сегодня болит и жжет наши сердца. Но мы христиане и должны любить друг друга, любить своих ближних и любить дальних - любить своих врагов. Те люди, которые сделали это зло, которые разделили вашу общину, которые пришли и сказали: «Вот новые цари пришли! Вот так теперь нужно верить, а не так, как вы раньше верили!», - и они тоже люди и нуждаются в нашей любви и наших молитвах», - сказал он.

Владыка Мелетий призвал верующих молиться за сторонников новой Церкви, которые отобрали у них храм, как на богослужениях, так и дома – в келейных молитвах.

«В своих келейных молитвах, в церковных молитвах будем молиться о том, чтобы Господь вразумил их, чтобы Господь дал им покаяние и сжалился над ними, потому что они не понимают, что своими бессмысленными словами и поступками отдаляют себя от Бога и подставляют себя под кару Божью. Мы же не хотим этого. Мы хотим, чтобы Господь всем дал познание истины и помог прийти к той правде, которая ведет нас к спасению», - пояснил митрополит.

Митрополит Мелетий поблагодарил верующих за молитвы и стояние в вере, отметив, что за общину села Товтры переживает вся Черновицко-Буковинская епархия.

«Вы не делаете ошибок, не идете в сторону, а стоите на той истине, которая является наследием наших предков - преподобного Антония и Феодосия и князя Владимира, княгини Ольги и святых апостолов. Это то наследство, которое является залогом к нашему спасению. И мы ценим вашу верность и ваше стояние, и пусть Господь за это каждого из вас благословит», - обратился владыка к верующим, которых специально приехал поддержать.

Новому храму общины села Товтры, который верующие обустроили в помещении старого магазина, владыка Мелетий подарил икону архистратига Божия Михаила и архангела Гавриила.

«Эти небесные святые являются первыми защитниками веры на небе. Пусть предстательством этих небесных защитников Господь хранит ваш храм, ваших прихожан и благословляет каждого, кто будет приходить на это святое место», - сказал он.

Черновицкий митрополит пожелал православным села Товтры крепости духа, отметив, что истинную веру, как и Бога, победить невозможно.

«Вы пережили тяжелый период жизни вашего прихода. Вы пережили ложь и издевательство, когда вас за вашу веру поносили и оскорбляли. Когда враги нашей веры думали, что они победили. Но можно победить каждого из нас в отдельности, Бога победить – невозможно, потому что Божья сила – непобедима», - сказал митрополит Мелетий.

Как сообщалось, 18 мая в присутствии правоохранителей сторонники ПЦУ захватили Свято-Успенский храм в селе Товтры Заставновского района Черновицкой области. Оттеснив религиозную общину УПЦ от храма, правоохранители запустили через живую цепь сторонников ПЦУ в сельскую церковь. Лишившись храма, верующие обустроили для молитвы старый сельский магазин.