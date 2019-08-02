Советник Зеленского рассказал о будущем медреформы

Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет.

"Ничего, что было сделано хорошего прошлыми правительствами, никто не собирается отменять", - заявил Радуцкий. В частности, будет сохранена реформа первичной медицинской помощи.

Радуцкий анонсировал переход к страховой медицине по "Модели Бисмарка", которую, по его словам, используют Германия, Голандия и Франция.

Также планируется изменение в закон о фингарантиях оказания медуслуг населению. В закон могут вернуть пункт о возможности сооплаты услуг гражданами и государством. Этот пункт присутствовал в законопроекте, поданном и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, но был исключен в ходе рассмотрения в Верховной Раде.

Серьезные реформы в медицинской сфере, по мнению Радуцкого, возможны только после проведения переписи населения, чтобы была возможность оценить необходимые затраты. Другой необходимый шаг - аудит материально-технической базы, после которого, исходя из полученной оценки ее состояния, можно будет внедрять национальные протоколы лечения. Такой аудит, с привлечением международной компании, по мнению советника президента, займет около четырех месяцев.

Также Радуцкий рассказал о необходимости принять новые "европейские" законы по розничной торговле фармпрепаратами.

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