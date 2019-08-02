Войти | Зарегистрироваться
17:59

пятница,
02 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Директор "Укрзализныци" запретил покупать вышиванок и рушников на 1,53 млн

02.08.2019 / 16:56
"Укрзализныця" не будет закупать вышиванки и рушники на 1,53 миллиона гривен. Об этом на своей странице написал руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - написал он.

На все это Кравцов дал один месяц.

Напомним: в среду, 31 июля, "Железная дорога без коррупции" сообщила, что филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписала два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.

26 июля директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко.

Источник 

Укрзализныця, закупки, Кравцов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.