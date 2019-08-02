Директор "Укрзализныци" запретил покупать вышиванок и рушников на 1,53 млн

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала "Центр сервисного обеспечения", который славится удивительными заказами", - написал он.

На все это Кравцов дал один месяц.

Напомним: в среду, 31 июля, "Железная дорога без коррупции" сообщила, что филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписала два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.

26 июля директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко.

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