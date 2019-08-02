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В Закарпатской области появился храм УПЦ в честь пророка Ильи

02.08.2019 / 16:43
В Закарпатской области появился храм УПЦ в честь пророка Ильи
Митрополит Феодор освящает новый храм Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Феодор совершил праздничную литургию в новоосвященном храме

В селе Кучава на Закарпатье в день памяти святого славного пророка Илии, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил Свято-Ильинский храм.

После освящения митрополит совершил праздничную литургию в этом храме, - сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма, после которого владыка обратился к собравшимся с проповедью.

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, УПЦ, мукачевская епархия
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