В Закарпатской области появился храм УПЦ в честь пророка Ильи

В селе Кучава на Закарпатье в день памяти святого славного пророка Илии, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил Свято-Ильинский храм.

После освящения митрополит совершил праздничную литургию в этом храме, - сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма, после которого владыка обратился к собравшимся с проповедью.