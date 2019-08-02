Войти | Зарегистрироваться
17:59

пятница,
02 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ГПУ завершила следствие по делу Ющенко о “Межигорье”

02.08.2019 / 16:25
Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении экс-президента Виктора Ющенко по делу о выведении из государственной собственности резиденции "Межигорье".

Об этом сообщил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд ", - сказал он.

Родионов добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства периода президентства Ющенко. В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако его фамилию Родионов не уточнил. (Премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко - ред.).

Кроме того, он сообщил, что Печерский райсуд Киева уже во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества экс-президента. Сейчас ГПУ обжаловала отказ в Киевском апелляционном суде.

Напомним, Генпрокуратура предъявила подозрение экс-президенту Ющенко в рамках дела о резиденции "Межигорье", выведенной из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По данным адвоката Ющенко Виталия Наума, прокуратура считает, что Ющенко в 2007 году вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью последнего завладеть "Межигорьем".

Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко.

В свою очередь Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

9 июля Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества Ющенко.

Виктор Ющенко, третий Президент Украины, занимал должность с 23 января 2005 г. по 25 февраля 2010 г.

Источник 

ГПУ, Межигорье, Ющенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.