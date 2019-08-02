ГПУ завершила следствие по делу Ющенко о “Межигорье”

Об этом сообщил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд ", - сказал он.

Родионов добавил, что свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства периода президентства Ющенко. В частности, он отметил, что речь идет об одном из премьер-министров, однако его фамилию Родионов не уточнил. (Премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко - ред.).

Кроме того, он сообщил, что Печерский райсуд Киева уже во второй раз отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества экс-президента. Сейчас ГПУ обжаловала отказ в Киевском апелляционном суде.

Напомним, Генпрокуратура предъявила подозрение экс-президенту Ющенко в рамках дела о резиденции "Межигорье", выведенной из государственной собственности в 2007 году. Ющенко инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По данным адвоката Ющенко Виталия Наума, прокуратура считает, что Ющенко в 2007 году вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью последнего завладеть "Межигорьем".

Управление специальных расследований Генпрокуратуры попросило суд наложить арест на имущество Ющенко.

В свою очередь Ющенко все обвинения отвергает как надуманные и политизированные.

9 июля Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества Ющенко.

Виктор Ющенко, третий Президент Украины, занимал должность с 23 января 2005 г. по 25 февраля 2010 г.

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