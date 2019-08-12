Присвоение "Межигорья": о подозрении сообщили 8 лицам

Об этом сообщил начальник Второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире Украинского радио.

«Сейчас сообщено о подозрении 8 лицам. Есть даже те, по которым вступили приговоры в законную силу. Начиная от чиновников, в частности, двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов. Наша тактика (расследования - ред.) – сверху вниз. ...Почему президент Ющенко? Потому что ему и только ему по закону напрямую подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции», - сказал он.

По словам Радионова, сообщение о подозрении в отношении экс-президента Виктора Ющенко осуществлено по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В то же время у следствия пока нет достаточно данных, чтобы утверждать, что "Межигорье" было выведено Ющенко из госсобственности в качестве взятки экс-президенту Виктору Януковичу для объявления досрочных парламентских выборов, хотя "все версии рассматриваются".

« Мы искренне считаем, что когда бывший президент (Ющенко - ред.) это делал, он делал это именно с умыслом, и именно в умышленном преступлении следствие его подозревает. ...Соучастие в завладении. Он помогал другому лицу. Необязательно, чтобы ты получил в собственный карман какую-то часть имущества, это может быть и политическое содействие. Сейчас мы говорим о корыстном умысле в пользу Виктора Януковича», - отметил он.

Напомним, Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрениев растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору группой лиц с премьер - министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины".

Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн.

28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство.

Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он уже был на допросе в ГПУ.

5 июля стало известно, что Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко.

Печерский суд Киева дважды отказал следователю Генпрокуратуры в ходатайстве об аресте имущества Ющенко.

1 августа стало известно, что Управление спецрасследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении Ющенко в деле выведения из государственной собственности резиденции "Межгорье".

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