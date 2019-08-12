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В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым

12.08.2019 / 09:01
В МИД Украины выразили протест на визит Путина в оккупированный Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента РФ Владимира Путина во временно оккупированную Россией Автономную Республику Крым.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье, 11 августа.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно-признанных границах, которая включает АР Крым и г.Севастополь.

"Попытка российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонними договорами, участниками которых являются Российская Федерация и Украина", - подчеркнули в МИД.

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визит, Крым, МИД, Путин, РФ
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