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МИД Украины международную общественность продолжить давление на Россию

21.02.2020 / 14:52
В шестую годовщину начала аннексии Россией Крыма МИД требует от РФ приступить к выполнению взятых на себя обязательств как стороны международного вооруженного конфликта и немедленно прекратить огонь на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и г.Севастополя, подорвав мир и безопасность на континенте. Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и которые являются основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ", - сказано в тексте заявления.

В ведомстве отмечают трагические последствия совершенного Россией международного преступления: оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, 1,5 млн внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

"Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма - крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти", - подчеркивают в МИД.

Кроме того, к преступлениям РФ относится и проведение незаконного призыва в Вооруженные силы России, системная политики переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий.

"Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начале урегулирования ситуации в Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов", - сказано в заявлении.

В МИД Украины также выразили благодарность международным партнерам за политическую и практическую поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призываем международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле", - подытожили в ведомстве.

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Крым, МИД, РФ, аннексия Крыма
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