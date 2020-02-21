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ООС: россияне обстреляли кладбище из запрещенной арты, более 10 могил разрушены

21.02.2020 / 15:23
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о циничном факт обстрела населенного пункта.

В результате обстрела 18 февраля города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище.

Дословно: "Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы".

Напомним: утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный, что вблизи Золотого. Они попытались продвинуться через линию разграничения.

Подразделения ОС дали отпор и удержали контроль, но понесли потери: один погибший, четверо раненых.

Как стало известно, во время боя погиб 22-летний гранатометчик 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максим Хитайлов.

Источник

россияне, кладбище, обстрел, Попасная, ООС
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