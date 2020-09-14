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Украина пригрозила ответственностью причастным к проведению "выборов" в Крыму

14.09.2020 / 09:42
Украина осуждает незаконную организацию и проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму 13 сентября. Все причастные к подготовке и проведению "выборов" на полуострове понесут ответственность.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что псевдовыборы в оккупированном Крыму не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают в МИД.

Кроме того, Украина призывает мировое сообщество выступить с осуждением этих незаконных действий России и заявить о непризнании результатов "выборов" в оккупированном Крыму.

Также МИД просит усилить давление на Россию, в том числе путем расширения санкций.

Источник

выборы, Крым, МИД, РФ
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