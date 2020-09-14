Врачи рассказали о состоянии Балуха

Об этом сообщила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на сообщение врачей

Прямая речь: "От врачей В. Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем".

Накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.

Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломаны рука и ключица.

Напомним: 11 сентября сообщалось, что Владимира Балуха врачи ввели в состояние медикаментозной комы.

8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Источник