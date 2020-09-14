Войти | Зарегистрироваться
10:39

понедельник,
14 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Врачи рассказали о состоянии Балуха

14.09.2020 / 10:23
Состояние бывшего политзаключенного Кремля крымчанина Владимира Балуха по состоянию на 12 сентября остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко со ссылкой на сообщение врачей

Прямая речь: "От врачей В. Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Нужно время. Все, что нужно, есть. Под контролем".

 Накануне Геращенко писала, что были проведены дополнительные консультации врачей по поводу состояния Владимира Балуха.

Его прооперировали и перевели в реанимацию. По сообщениям, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

При этом по словам бывшего политзаключенного Олега Сенцова, у Балуха сломаны рука и ключица.

Напомним: 11 сентября сообщалось, что Владимира Балуха врачи ввели в состояние медикаментозной комы.

8 сентября стало известно, что ночью сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли избитым на Гидропарке в Киеве. У него тяжелая травма головы.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами.

Источник

травма, Балух
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
12 сентября
11 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.