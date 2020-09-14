Украинские музыканты предлагают разнообразить школьную программу

Но популярные украинские исполнители планируют внести некоторые изменения в программу обучения музыке, пишет ForUm.

Уже в октябре 2020 готовится презентация нового детского альбома «Спиванкограй», в который войдут 10 треков на украинском языке. По словам автора текстов и музыки Бориса Таршиса, новые песни должны разнообразить репертуар детских коллективов и потеснить русскоязычные хиты, которые приходятся по вкусу детям.

В проекте принимают участие Виктор Бронюк из группы ТИК и Иван Леньо из Kozaksystem, спели с детским хором «Зернятко» Тоня Матвиенко, Маричка Бурмака и Соня Сотник. Скорее всего к колаборации присоединятся Александр Павлик, Наталья Могилевская и Анна Заклецкая из группы «Врода». Фактически «Спиванкограй» - это сборник песен, которые можно использовать на детских праздниках - про осень и про зиму, про учителей и про защитников, о родном крае и о весне, новогодняя, рождественская песня и тому подобное. Каждый трек записывается в профессиональной студии известными исполнителями в сопровождении живых инструментов.

«Современные детские песни на украинском языке - большой дефицит на музыкальном пространстве, поэтому мы решили немножко повлиять на ситуацию и создать новый контент, возможно и показать пример заботы не только о заработке, но и о культурном воспитании новых поколений», - рассказал саунд продюсер «Спиванкограю» Валерий Лихачев – «часть средств на запись альбома предоставил Украинский культурный фонд, часть средств нашли в собственных карманах. Большой вклад в создание альбома - это участие в записи наших звезд, которые согласились поработать бесплатно, их время и талант. За это им респект и низкий поклон».

По задумке создателей альбома «Спиванкограй», новые песни будут звучать в школах уже в ноябре 2020 года. Осенью все треки будут выложены для бесплатного скачивания и использования в сеть интернет. Кроме того, будут доступны «минусовки», тексты и партитуры для фортепиано, чтобы школьным учителям было легче аккомпанировать детям во время разучивания песен.