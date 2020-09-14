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Украина и Россия обнародовали принципиально разные итоги нормандской встречи советников

14.09.2020 / 10:54
Представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате, которая в пятницу, 11 сентября, состоялась в Берлине.

Об этом сообщает  "Европейская правда".

Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита с участием лидеров стран и пересмотра постановления ВР о назначении местных выборов.

В частности, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что нормандская встреча на уровне лидеров может состояться до конца года.

"Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года ", - цитирует Ермака агентство "Укринформ".

Представитель РФ, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, и условий для проведения саммита нет.

"Несмотря на то, что один из участников переговоров заявляет, что саммит является чуть ли не самоцелью, мы понимаем, что оснований для саммита нет", - заявил Козак.

Еще один вопрос, по которому прозвучали принципиально разные заявления, это вопрос пересмотра постановления ВР о проведении местных выборов.

По словам Козака, стороны договорились, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление ВР об объявлении выборов, в котором прописаны условия, при которых могут состоятся местные выборы на оккупированных территориях.

"Договорились о том, что в ближайшее время в ВРУ будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал представитель РФ.

Ермак, в свою очередь, не подтвердил таких договоренностей.

"Вы знаете, я думаю, что он имел в виду и так проиллюстрировал информацию, которая есть на официальном сайте ВР, где зарегистрировано постановление о внесении изменений в постановление, касающееся проведения местных выборов", - сказал глава офиса президента Украины.

Следует подчеркнуть, что проекта постановления, который назвал Ермак, не существует, или он еще не прошел регистрацию. Единственным постановлением, которое зарегистрировано в парламенте, является постановление авторства депутатов ОПЗЖ о безусловном назначении выборов уже на 25 октября.

15 июля Верховная Рада поддержала на заседании постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Источник

РФ, Ермак, нормандская встреча
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