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Ермак: очная встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на май, дата пока не определена

07.05.2021 / 12:49
Очередной раунд переговоров между политическими советниками Нормандской четверки относительно достижения договоренности о продлении режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Встреча политических советников Нормандской четверки пройдет на протяжении текущего месяца. Пока нет точной даты. Возможно, это будет даже не одна встреча. Вполне возможно, что на этот раз встреча будет очной, а не в режиме видеоконференции. Это позиция всех участников Нормандского формата", - рассказал Ермак агентству "Интерфакс-Украина" 6 мая.

Как сообщалось, предыдущая встреча политических советников Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) состоялась 19 апреля в режиме видеоконференции. По ее итогам стороны подтвердили стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, согласованного 22 июля 2020 года.

Политические советники поручили проработать в рабочей подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) соответствующие решения, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.

На встрече ТКГ 28 апреля рабочая подгруппа по безопасности не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе из-за разных позиций по тексту заявления о прекращении огня.

Источник

Ермак, нормандская встреча
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