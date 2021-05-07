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Блинкен заверил, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без нее - Кулеба

07.05.2021 / 12:18
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США ни с кем не будут договариваться относительно Украины без Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Он (Блинкен - ред.) сказал очень важную вещь, что Украина никогда не должна сомневаться в США, и что никогда Соединенные Штаты не будут договариваться ни с кем относительно Украины без Украины", - сказал Кулеба в видеообращении на Facebook в четверг.

Он подчеркнул, что обещание этого не делать очень четко прозвучало от государственного секретаря.

По словам Кулебы, в свою очередь он сказал Блинкену, что российская агрессия против Украины потерпит крах и прекратится только после того, когда Москва четко осознает, что коллективный Запад воспринимает Украину как неотъемлемую часть себя.

"Не как баланс, не как что-то посредине между Западом и Россией, не как часть, которая оторвалась от "русского мира", или есть такие популярные концепции, как "мост между Россией и Западом", или, как говорят некоторые, как "буфер между Россией и Западом". Только четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира - это и будет начало конца российской агрессии против Украины", - указал Кулеба.

Источник

Кулеба, Бликен
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