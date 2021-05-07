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Романченко: Украина не имела бы проблем с вакциной от COVID-19, если бы власть реализовала договоренности Медведчука

07.05.2021 / 11:51
Украина, так же как и Израиль, имела возможность изготавливать вакцину от коронавирусной инфекции на своей территории.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил политический аналитик Виталий Романченко.

«Израиль договорился с компанией Pfizer и изготавливает на свой территории вакцину этого производителя. Поэтому у них нет проблем с количеством препарата. То же самое могла сделать и Украина, когда председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поехал в Россию и договорился с высшим руководством Российской Федерации, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным, о том, что Украина получит лицензию и технологию изготовления вакцины «Спутник V». Мы могли изготавливать на нашем отечественном предприятии вакцину и быть защищенными, гораздо лучше подготовленными для решения этой проблемы (борьбы с коронавирусной инфекцией. – Ред.)», – пояснил эксперт.

Однако, отметил политический аналитик, глава Минздрава Украины Максим Степанов решил, что Виктор Медведчук со своими предложениями по вакцине якобы «неуместен».

«Виктор Медведчук в данном конкретном случае сделал гораздо больше касаемо защиты украинцев от распространения коронавируса, чем Степанов», – убежден Виталий Романченко.

Назвать действия власти в борьбе с коронавирусом иначе, чем геноцидом украинского народа, нельзя. Об этом сказано в заявлении партии ОПЗЖ.

«И его (геноцида. – Ред.) можно было бы избежать, если бы власть пошла на приобретение единственной реально доступной ей вакцины – российской «Спутник V» – или начала бы ее производство в Украине», – подчеркнули в политсиле.

вакцина, Медведчук, Романченко
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