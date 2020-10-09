Пока Зеленский ездил по заграницам, Медведчук решил проблему с закупкой вакцины от коронавируса, - Куракин

Об этом пишет в своей колонке для сайта «Корреспондент» политический обозреватель Алексей Куракин, анализируя результаты социологического опроса Центра «Социальный мониторинг».

«Рейтинги «зеленских» трещат по всем швам. Как со стороны отдельных персоналий - устойчиво падает доверие украинцев к президенту и прочим выходцам из «95 квартала», так и на партийном «фронте», - отметил журналист.

Как пишет Куракин, постоянный рост доверия к ОПЗЖ - это отражение общественного протеста против власти «зеленских».

«А также демонстрация осознанного выбора - избиратели отказывают в кредите доверия «слугам». Мы видим, что украинцам надоели бесполезные дармоеды-балаболы, поэтому они выбирают прагматиков и профессионалов. И это понимают даже те, кто раньше был равнодушен к политике и не участвовал в выборах - эти люди сегодня тоже обеспечивают взрывной рост рейтинга партии Медведчука», - поясняет он.

В первую очередь, по словам Куракина, Зеленский не выполнил свое предвыборное обещание – закончить войну на Донбассе.

«За полтора года с момента пустопорожней «фишечки» в виде обещания «Готов на все ради мира на Донбассе!», мы так и не увидели абсолютно никакой стратегии по реализации Минских соглашений и прекращению войны. Вместо этого - сплошное дилетантство и пафос. А недавняя «хотелка» Владимира Зеленского о том, что ему нужно «расшифровать» все пункты Минских соглашений, вообще выглядит верхом политического непрофессионализма. Особенно - на фоне четко продуманного мирного плана Медведчука», - проводит параллели автор.

По словам Алексея Куракина, власть во главе с Зеленским демонстрирует неадекватное поведение перед лицом эпидемии коронавируса.

«А еще, помните, как Зеленский называл себя и Дениса Шмыгаля – «мастерами спорта» по преодолению пандемии коронавируса? А в это же время Медведчук предлагал к реализации антикризисный план: от сокращения расходов на «слуг» и списания долгов населения по ЖКХ до восстановления экономических отношений с Донбассом и выхода из санкционного «застоя» с Россией», – добавил Куракин.

«И что? А ничего! Грядет вторая волна эпидемии, а в правительственном фонде, предназначенном для борьбы с коронавирусом, осталось чуть менее чем нисколько денег. «Слуги» предлагают бороться с коррупцией и развивать животноводство путем легализации самогоноварения, Шмыгаль заглянул в завтрашний день (на 15 лет вперед) – там пенсии украинцам платить не будут, а президент вернул баснословные зарплаты всяким потомственным железнодорожникам типа Лещенко, последний раз видевшим настоящий поезд по телевизору, да, к тому же, по американскому», - иронизирует журналист.

Вместе с тем, Куракин подчеркнул, что накануне второй волны эпидемии COVID-19 Виктор Медведчук договорился с президентом РФ о закупке вакцины от коронавируса, в то время как Владимир Зеленский во время визита в Брюссель не решил ни одной задачи.

«На наших глазах Украину накрывает вторая волна эпидемии COVID-19. И что же предлагает власть? Зеленский во время визита в Брюссель не решил ни одной проблемы. А прямо в это время Медведчук во время визита в Москву напрямую договорился с Путиным о поставках вакцины от коронавируса в Украину. Причем договорился о поставках вне очереди, потому что есть уже длинный список стран, желающих приобрести российскую вакцину, чтобы спасти своих граждан от коронавируса», - заключил политический обозреватель Алексей Куракин.

По результатам исследования Центра «Социальный мониторинг», если бы парламентские выборы состоялись в начале октября 2020 года, то в Верховную Раду прошли бы следующие политические партии:

- «Слуга народа» Владимира Зеленского - 25,9% опрошенных, которые определились с выбором,

- «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука - 22%,

- «Европейская солидарность» Петра Порошенко - 14,2%,

- «Батькивщина» Юлии Тимошенко - 9,5%.