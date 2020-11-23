Жизнь человека дороже всего на свете: Простые украинцы обратились к Медведчуку с просьбой договориться с РФ о производстве вакцины от коронавируса

Однако врачи в регионах утверждают, что эти цифры далеки от реальности. А эксперты прогнозируют, что в худшем варианте, уже через несколько месяцев Украина может повторить печальный опыт Италии, где от коронавируса умерли десятки тысяч людей, передает 112 Украина.

Пока правительство пугает украинцев введением локдауна - то есть, жесткого карантина, пытается обнадежить туманными заявлениями о проработке некоего "плана Б", и надеется на не менее туманные перспективы получения иностранной вакцины от ковида, наши сограждане продолжают умирать. При этом уже в ближайшее время Украина могла бы получить российскую вакцину от коронавируса, если бы на то была бы политическая воля. Ведь об этом уже договорился с президентом России Владимиром Путиным председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. Однако власть продолжает упорно игнорировать возможность спасения украинцев.

Впрочем, на сегодняшний день в Украине растет число людей, которые хотели бы обезопасить свое здоровье с помощью российской вакцины от коронавируса. И все больше наших сограждан обращаются к Виктору Медведчуку с просьбой договориться с Россией о поставках вакцины. Так, с открытым письмом об этом к председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" уже обратились глава СКМ Александр Потемкин, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко и академик Анатолий Пешко. Об этом же просят Виктора Медведчука и обычные украинцы в передаче "Чуємо кожного".

Все украинцы, которые общались с журналистами заявили, что для них не имеет никакого значения страна-производитель вакцины. Главное - чтобы она помогала людям.

"Не имеет значения, лишь бы она (вакцина - ред.) помогала людям, была реально хорошей, без побочных эффектов, откуда она придет. Здоровье людей не имеет границ", - заявили украинцы.

"Лишь бы это для здоровья было хорошо. А страна значения не имеет. Это не политика, это здоровье людей, жизнь. А жизнь любого человека дороже всего на свете", - добавили они.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в начале октября, в рамках визита в Москву встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсудил с ним возможность поставки в Украину вакцины от коронавируса.