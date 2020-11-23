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Кипрский Синод примет решение по «украинскому вопросу» на следующей неделе

23.11.2020 / 19:35
Кипрский Синод примет решение по «украинскому вопросу» на следующей неделе
Источник: Ромфея
На данный момент решения (по украинскому вопросу) нет

В Кипрской Православной Церкви озвучат решение относительно признания ПЦУ в ближайшее время.

Об этом заявил митрополит Пафосский Георгий, сообщил греческий ресурс Romfea по результатам заседания Священного Синода Кипрской Церкви, которое состоялось сегодня.

«На данный момент решения (по украинскому вопросу) нет. Окончательное решение будет вынесено на следующей неделе. Синод прошёл в духе любви и единства. Были даны все необходимые объяснения и устранены недоразумения», - отметил митрополит Георгий.

Отвечая на вопрос, есть ли основания для отмены архиепископом Хризостомом своего решения о признании ПЦУ, митрополит повторил, что иерархи Кипрской Церкви придут к единогласному решению в среду.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ
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