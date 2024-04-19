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ПАРЄ не визнає легітимність путіна як президента рф

19.04.2024 / 15:23
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнає легітимність володимира путіна як президента рф.

Про це йдеться у резолюції ПАРЄ 2540, присвяченій загибелі російського опозиціонера Олексія Навального. Документ було схвалено у середу, 17 квітня.

"Асамблея не визнає легітимність володимира путіна як президента російської федерації та повторює свій заклик до держав-членів і спостерігачів Ради Європи та Євросоюзу припинити всі контакти з його, за винятком гуманітарних цілей і в прагненні миру", – йдеться у резолюції.

У документі вказано, що "скасування обмежень за президентськими термінами на користь володимира путіна порушує не тільки конституцію росії, а й усталені міжнародні правові принципи".

У ПАРЄ підкреслили, що за правління путіна росія  стала де-факто диктатурою. Він не лише придушив демократичну опозицію всередині країни, але й не поважає демократичного вибору сусідніх держав та їхньої політичної незалежності.

Крім того, у ПАРЄ поклали на росію та її уряд відповідальність за смерть опозиціонера Олексія Навального.

"Асамблея вважає, що російська держава несе повну відповідальність за вбивство Олексія Навального, який зазнав тортур, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження в порушенні рішень і тимчасових заходів Європейського суду з прав людини і який, крім того, пережив замах із застосуванням хімічної зброї, вчинений у 2020 році загоном кілерів фсб. Навальний став останнім критиком володимира путіна, який загинув від рук або принаймні з мовчазного схвалення російського апарату пригнічення", – сказано в резолюції.

ПАРЄ закликало всі держави "застосувати до режиму володимира путіна чинне законодавство щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямоване на протидію організованій злочинності та фінансуванню тероризму", виявити всі приватні чи юридичні особи, які можуть бути класифіковані як посібники, та застосувати до них суворі заходи покарання, включаючи конфіскацію активів.

Окремий пункт резолюції присвячено російській православній церкві (рпц). ПАРЄ закликає держави-члени та спостерігачів Ради Європи, а також ЄС "визнати, що російська православна церква фактично використовується кремлівським режимом як інструмент російського впливу та пропаганди і не має нічого спільного зі свободою релігії та свободою вираження думок, гарантованою статтею 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права".

ПАРЄ
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